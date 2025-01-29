Afrika sıcakları geldi: Bu bölgelerde kirlilik had safhada!
Türkiye, Afrika sıcakları etkisine girdi. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum kentte hava kalitesinin düşmesine yol açarken meteoroloji uzmanları ise hava kirliliğine karşı maske önerisinde bulunuyor. Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane'de hava kirliliğinin fazla olduğu belirlendi.
İstanbul'da görülen sisli ve puslu havanın bir hafta boyunca etkili olacağı bildirildi.
Afrika üzerinden yüksek basınç sistemleri geldi. Bu nedenle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum kentte hava kalitesinin düşmesine yol açıyor.