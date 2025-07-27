Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı

Sıcaklıklar, bu hafta da mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Ankara ve İzmir'de yer yer 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar, İstanbul'da 34-35 derecelerde olacak. Tropikal gece etkisiyle gece sıcaklığı bile 30 dereceleri bulacak. Çarşamba günü ise İstanbul'da sağanak yağmur var.

Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’e göre, sahil kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece, iç kesimlerde ise 6-12 derece üzerinde seyredecek.

Bu hafta yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor, hava açık ve az bulutlu olacak.

Ankara ve İzmir’de sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, İstanbul’da ise 34-35 derece civarında seyredecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı - 2

SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Tekin, 25 Temmuz’da Şırnak Silopi’de kaydedilen 50,5 derecelik tüm zamanların sıcaklık rekorunun bu hafta yeni bir ölçümle aşılabileceğini belirtti.

Özellikle gece sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmemesiyle birlikte tüm ülkede “tropikal gece” yaşandığına dikkat çekti.

Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını aktaran Tekin, "Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı - 3

Bu hafta yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini bildiren Tekin, "Yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde dar alanda yağış görülecek. Salı günü Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri olacak. Çarşamba günü Doğu Akdeniz, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ çevreleriyle Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek." diye konuştu.

Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı - 4

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA YAĞIŞ VAR

Gelecek 3 gün boyunca Ankara ve İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını, az bulutlu bir havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar iki şehirde yer yer 40 dereceyi aşacak. İstanbul'da yarın ve salı günü yağış beklemiyoruz. İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da 34 ila 35 derecelerde seyredecek."

Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı - 5

ISI STRESİ 46 DERECEYİ AŞTI

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl ise Basra kaynaklı kuru “fön” rüzgarlarının etkisiyle Türkiye’nin yüzde 80’inde hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerinde olduğunu ve çok şiddetli ısı stresinin özellikle Güneydoğu Anadolu’da 46 dereceyi aştığını aktardı.

Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı - 6

Prof. Dr. Tağıl, Türkiye'de temmuz ayının son günlerine gündüz aşırı ısı stresi, gece ise tropikal gecelerin damgasını vurduğunu söyledi.

Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı - 7

YANGIN RİSKİNİ DE ARTIRIYOR

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, dünya genelinde sıcaklıkların hızla yükseldiğini, Akdeniz Havzası'ında ise küresel ortalamanın neredeyse iki katı hızla ısındığını ifade etti.

Bunun, sıcak hava dalgalarının daha yoğun ve uzun süreli yaşanmasına neden olduğunu anlatan Tağıl, son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası bir yandan yangın riskini artırırken, diğer yandan insan yaşamı ve ekosistem üzerinde su yoksunluğu gibi olumsuz etkilere neden olduğunu dile getirdi.

Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı - 8

TROPİKAL GECE ARTIYOR

Türkiye'de tropikal gece sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Tağıl, "Ülkemizde tropikal gece sayısı her geçen yıl artıyor. Tropikal geceler daha önce sadece Güneydoğu'da görülürken, şimdi Güney, Batı ve İç Anadolu'da da sıkça karşılaşıyoruz. 2024'te Batı Anadolu'da yaklaşık 40 tropikal gece yaşanmıştı. Bu yaz da özellikle içinde bulunduğumuz haftalarda tropikal geceleri yaşıyoruz." uyarısında bulundu.

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