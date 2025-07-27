Afrika sıcakları, tropikal gece ve sağanak yağmur | Gece bile 30 dereceye yaklaştı
Sıcaklıklar, bu hafta da mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Ankara ve İzmir'de yer yer 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar, İstanbul'da 34-35 derecelerde olacak. Tropikal gece etkisiyle gece sıcaklığı bile 30 dereceleri bulacak. Çarşamba günü ise İstanbul'da sağanak yağmur var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’e göre, sahil kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece, iç kesimlerde ise 6-12 derece üzerinde seyredecek.
Bu hafta yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor, hava açık ve az bulutlu olacak.
Ankara ve İzmir’de sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, İstanbul’da ise 34-35 derece civarında seyredecek.