Afrika üzerinden gelerek Türkiye'yi etkileyecek: Prof. Dr. Özlü'den "çöl tozu" uyarısı

"MASKE TAKMALARINI TAVSİYE EDİYOR"

Çöl tozlarına karşı maske takılması tavsiyesinde bulunan Özlü, "Eğer mutlaka dışarı çıkmaları gerekiyorsa maske takmalarını tavsiye ediyoruz. Maske takıldığında etki daha az oluyor korunmuş oluyorlar. Bu tozların etkisi sadece akciğere de değil aslında. Ciltte, gözde, ağız ve burun gibi mukozalarda da kurum veya tahrişlere neden olabilir. O bakımdan mutlaka tozlu ortamlarda çok kalmamaya hepimizin dikkat etmesinde fayda var. Tozla birlikte yağmur ve lodos ta olabiliyor. Lodos olduğunda bu tozların içerisindeki alerjenler de savrulmasıyla birlikte daha çok etkileşme mümkün daha dikkatli olmamız lazım" dedi.





