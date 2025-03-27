Afrika üzerinden gelerek Türkiye'yi etkileyecek: Prof. Dr. Özlü'den "çöl tozu" uyarısı
Afrika üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alacak çöl tozlarıyla ilgili uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu tozların olumsuz etkilerinin, genelde nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, balgam çıkarma gibi semptomlarla kendini gösterdiğini söyledi.
Çöl tozlarıyla birlikte pek çok farklı alerjenlerin olabileceğine dikkat çeken Özlü, bu tozlu havalarda hastane başvuruları, hekim başvuruları ve hastane yatışların arttığını ifade ederek "Özellikle astım KOAH hastalarında ya da akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda bebeklerde yaşlı kişilerde sorunlara yol açabiliyor" dedi.