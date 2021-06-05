Afrika'daki açlığa salyangoz çözümü: Çok değerli bir besin

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)'nde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında ekonomik değeri olan helix aspersa türü kara salyangozunun Burdur hayvan yetiştiriciliği için alternatif canlı olarak değerlendirilmesine yönelik proje, hayata geçirildi.

200 metrekare kuluçkahane, 200 metrekare de sera olmak üzere 400 metrekare alanda yürütülen projeyle çiftçilere alternatif gelir kaynağı sağlanması hedefleniyor.