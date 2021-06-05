Afrika'daki açlığa salyangoz çözümü: Çok değerli bir besin

DHA 05.06.2021 - 12:20
Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)'nde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında ekonomik değeri olan helix aspersa türü kara salyangozunun Burdur hayvan yetiştiriciliği için alternatif canlı olarak değerlendirilmesine yönelik proje, hayata geçirildi.
200 metrekare kuluçkahane, 200 metrekare de sera olmak üzere 400 metrekare alanda yürütülen projeyle çiftçilere alternatif gelir kaynağı sağlanması hedefleniyor.
Türkiye'de salyangoz yetiştiriciliğinin ekstra bir gelir kaynağı olabileceğini anlatan Prof. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:
"Biz 100 aileye 5'er ton ürettirebilirsek 500 bin kilogram yapar. 4 euroya satılıyor ham halde, yani yıllık 200 bin euro getirisi olur. Aile başına 200 bin liralık bir gelir garantisi var bu işin. Ama en büyük engelimiz, iç tüketim olmadığı için dışarı bağımlıyız. Dışarıya bağımlı olduğumuz için dışarıya satabilmemiz için 100- 200 tona yakın üretimimiz olması lazım. Bizim 5 tonluk üretim tesisimiz gibi 40- 50 üretim bandı kurabilirsek dışarıya TIR'la gönderebilecek hale gelirsek o zaman insanlar bu işten ekmek yemeye başlayacak"