Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugünden itibaren 6-12 derece yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), beklenen Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi.
Yurt genelinde sıcaklıkların bugünden itibaren 6-12 derece artacağı bildirildi.