Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugünden itibaren 6-12 derece yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), beklenen Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi.

Yurt genelinde sıcaklıkların bugünden itibaren 6-12 derece artacağı bildirildi.

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Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor - 2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor - 3

Sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37, Edirne'de 42, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 41, Antalya'da 40, Adana'da 39, Diyarbakır'da 45, Erzurum'da 32 ve Şanlıurfa'da 44 derece olması bekleniyor.

Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor - 4

Uyarıda "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor - 5

AKOM'DAN DA UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada ise halihazırda Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak, bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olabileceği kaydedildi.

Yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbul'da halen 30-33 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artabileceği aktarılan açıklamada, bu artışla birlikte kent genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yüksek sıcaklıkların yanı sıra düşük bağıl nem ve zaman zaman saatte 20 ila 50 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarlar, özellikle orman yangınları açısından büyük risk teşkil ediyor. Önümüzdeki 5-6 günlük dönem, yangın riski bakımından son derece hassastır." ifadelerine yer verildi.

Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor - 6

GÜNLÜK HAVA DURUMU

Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor - 7
Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor - 8
Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor - 9
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