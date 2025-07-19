Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız, sıcaklık katlanıyor

AKOM'DAN DA UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada ise halihazırda Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak, bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olabileceği kaydedildi.



Yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbul'da halen 30-33 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artabileceği aktarılan açıklamada, bu artışla birlikte kent genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.



Açıklamada, "Yüksek sıcaklıkların yanı sıra düşük bağıl nem ve zaman zaman saatte 20 ila 50 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarlar, özellikle orman yangınları açısından büyük risk teşkil ediyor. Önümüzdeki 5-6 günlük dönem, yangın riski bakımından son derece hassastır." ifadelerine yer verildi.