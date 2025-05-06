Afrika'yı andıran görüntüler: Belgesel tadında manda yolculuğu

Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların sağım yolculuğu, Afrika'da çekilen belgeselleri aratmıyor.

Afrika'yı andıran görüntüler: Belgesel tadında manda yolculuğu - 1

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan ve Erciyes'in eteklerinde yer alan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afrika'yı andıran görüntüler: Belgesel tadında manda yolculuğu - 2

Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor.

Afrika'yı andıran görüntüler: Belgesel tadında manda yolculuğu - 3

Bölge Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.

Afrika'yı andıran görüntüler: Belgesel tadında manda yolculuğu - 4


Mandaların belgeselleri aratmayan yolculuğu, havadan görüntülendi.

Afrika'yı andıran görüntüler: Belgesel tadında manda yolculuğu - 5
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