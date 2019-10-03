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Afrin sınırına sevkiyat

Anadolu Ajansı

Afrin sınırındaki birliklere herbiri 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olan 21 TIR dolusu beton blok ve tel örgtü gönderildi.

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    Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 21 TIR'lık beton blok sevkiyatı yapıldı.
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    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 21 TIR, Reyhanlı ilçesine geldi.
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    TIR'lardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
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    Öte yandan, Suriye sınırındaki tel örgülerin yenileme çalışmalarının yapıldığı gözlendi.
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