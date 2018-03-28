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Afrin'de teröristlerce kullanılan eğitim alanı tespit edildi

Anadolu Ajansı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha bulundu.

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    TSK'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda, teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği bildirildi.

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    TSK'nin sosyal medya hesabından bölgeye ait fotoğraflar da paylaşıldı.
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