Afrin'de teröristlerce kullanılan eğitim alanı tespit edildi
Anadolu Ajansı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha bulundu.
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TSK'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda, teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği bildirildi.
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2TSK'nin sosyal medya hesabından bölgeye ait fotoğraflar da paylaşıldı.
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