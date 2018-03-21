Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı 46 mayın ve el yapımı patlayıcı TSK mensuplarınca tespit edilerek imha edildi.
1
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor.
2
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama çalışmaları sürüyor.
3
TSK unsurlarınca yollarda yapılan aramalarda, ilçenin güney sektöründe son 3 günde 46 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.
4
Devam eden aramalarda detektör köpeklerden de yararlanılıyor.