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Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı 46 mayın ve el yapımı patlayıcı TSK mensuplarınca tespit edilerek imha edildi.

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    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor.
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama çalışmaları sürüyor.
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    TSK unsurlarınca yollarda yapılan aramalarda, ilçenin güney sektöründe son 3 günde 46 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.
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    Devam eden aramalarda detektör köpeklerden de yararlanılıyor.
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