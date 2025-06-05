Afyonkarahisar bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Afyon bayram namazı vakti (Kurban Bayramı)

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2025 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Haziran’da idrak edilecek bayramın namaz vakitlerini açıkladı. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Bayram namazının ardından ise kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta? İşte, Afyonkarahisar bayram namazı saati 2025…

Afyonkarahisar bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Afyon bayram namazı vakti (Kurban Bayramı) - 1

Kurban Bayramına kısa bir zaman kala bayram namazı vakitleri merak ediliyor. Bayram namazı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Afyonkarahisar'da  il merkezi, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Sultandağı gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.  Peki Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025  Diyanet Afyonkarahisar Kurban Bayramı namaz vakti…

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Afyonkarahisar bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Afyon bayram namazı vakti (Kurban Bayramı) - 2

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI 2025 SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namazı yılda bir kez kılındığındığından müslümanlar, namaz vakitlerini kaçırmak istemiyor. Bayram namazını normal vakit namazlarından ayıran ise her rekatında üçer fazla tekbir olmasıdır. Afyonkarahisar'da bayram namazı saat 06.07’de kılınacak.

Afyonkarahisar bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Afyon bayram namazı vakti (Kurban Bayramı) - 3

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Afyonkarahisar bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Afyon bayram namazı vakti (Kurban Bayramı) - 4

KURBAN BAYRAMI  NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı sabahında kılınan ve erkeklere vacip olan bayram namazı 2 rekattır.

Bayram namazı, Kurban ve Ramazan bayramlarının ilk günü kılınır ve iki rekattan oluşur. Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnet kabul edilir.

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