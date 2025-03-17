AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? AFYONKARAHİSAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? AFYONKARAHİSAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 17 Mart 2025 AFYONKARAHİSAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Afyonkarahisar iftar vakti saat kaçta okunuyor? Afyonkarahisar için iftar saatleri ne kadar kaldı? Afyonkarahisar iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 17 Mart 2025 Afyonkarahisar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Afyonkarahisar oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Afyonkarahisar iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 17 Mart 2025 Afyonkarahisar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Afyonkarahisar oruç ne zaman açılacak?
Bugün 17 Mart 2025, Afyonkarahisar iftar vakti saati 19:13 vaktinde okunacak.