AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İSCEHİSAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İSCEHİSAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 İSCEHİSAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Afyonkarahisar İscehisar iftar vakti saat kaçta okunuyor? İscehisar için iftar saatleri ne kadar kaldı? İscehisar iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 İscehisar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Afyonkarahisar İscehisar oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Afyonkarahisar İscehisar iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 İscehisar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İscehisar oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, İscehisar iftar vakti saati 18:56 vaktinde okunacak.