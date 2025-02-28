AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KIZILÖREN İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KIZILÖREN İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 KIZILÖREN Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Afyonkarahisar Kızılören iftar vakti saat kaçta okunuyor? Kızılören için iftar saatleri ne kadar kaldı? Kızılören iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Kızılören Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Afyonkarahisar Kızılören oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Afyonkarahisar Kızılören iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Kızılören Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Kızılören oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Kızılören iftar vakti saati 18:59 vaktinde okunacak.