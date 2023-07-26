Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını

Türkiye, orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor. Afyonkarahisar kent merkezinde Hıdırlık tepesi diye adlandırılan bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, yangında 40 bin metrekarelk alanın zarar gördüğü belirtildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarında orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Öte yandan iki yangın haberi de İzmir'den geldi. Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ilçesinde de ormanlık alanda yangın başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 1

Kent merkezindeki Hıdırlık mesire alanının dağlık kısmında yer alan ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 2

Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye ekipler yönlendirildi.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 3

Çok sayıda çam ağacının zarar gördüğü yangına daha sonra Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren uğraşları sonucu söndürüldü. 

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 4

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 5

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kaplumbağalar başta olmak üzere birçok canlının zarar gördüğü belirtildi.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 6

İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ilçesinde de ormanlık alanda yangın başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 7

İlk yangın Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı. 

14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 8

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 9

İkinci yangın Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 14.13 sıralarında başladı.

14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 10

KÜTAHYA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde orman yangını çıktı.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 11

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arasöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 12

Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 13
Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 14
Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını - 15
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