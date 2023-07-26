Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de orman yangını
Türkiye, orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor. Afyonkarahisar kent merkezinde Hıdırlık tepesi diye adlandırılan bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, yangında 40 bin metrekarelk alanın zarar gördüğü belirtildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarında orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Öte yandan iki yangın haberi de İzmir'den geldi. Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ilçesinde de ormanlık alanda yangın başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kent merkezindeki Hıdırlık mesire alanının dağlık kısmında yer alan ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.