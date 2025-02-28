AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SİNANPAŞA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SİNANPAŞA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SİNANPAŞA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Afyonkarahisar Sinanpaşa iftar vakti saat kaçta okunuyor? Sinanpaşa için iftar saatleri ne kadar kaldı? Sinanpaşa iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Sinanpaşa Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Afyonkarahisar Sinanpaşa oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Afyonkarahisar Sinanpaşa iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Sinanpaşa Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Sinanpaşa oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Sinanpaşa iftar vakti saati 18:58 vaktinde okunacak.