AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SULTANDAĞI İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SULTANDAĞI İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SULTANDAĞI Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Afyonkarahisar Sultandağı iftar vakti saat kaçta okunuyor? Sultandağı için iftar saatleri ne kadar kaldı? Sultandağı iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Sultandağı Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Afyonkarahisar Sultandağı oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Afyonkarahisar Sultandağı iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Sultandağı Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Sultandağı oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Sultandağı iftar vakti saati 18:55 vaktinde okunacak.