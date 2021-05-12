Afyonkarahisar'da domalan mantarları toprak altında define arar gibi aranıyor

"HEM KOYUN GÜDÜYORUM HEM DE DOMALAN TOPLUYORUM"

Yöre halkından İhsan Karyemez de domalan mantarının çok lezzetli olduğunu belirterek, "Ben arazide hem koyun güdüyorum hem de domalan topluyorum. Keşke çok çok bulsak da her öğünümüzde yesek, satsak. Şekli de aynı patatese benziyor. Soy, doğra, kızart ye. Bu kadar basit"