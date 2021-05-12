Afyonkarahisar'da domalan mantarları toprak altında define arar gibi aranıyor

Anadolu Ajansı 12.05.2021 - 11:17
Afyonkarahisar'da belirli bir süre suda ıslatıldıktan sonra kabukları ince bir şekilde soyulup dilimlenen, sade veya mevsim sebzeleriyle pişirilerek tüketilen domalanlar, bazı yörelerde ise kebap yapımında kullanılıyor.
Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlardan sonra arazide domalan mantarı aradıklarını dile getiren Öz, şöyle konuştu:
"Görüntüsü aynı patatese benziyor. İnsan sağlığına da çok faydalı ve protein oranı yüksek bir besin. Hatta kolesterole de iyi geldiği söyleniyor. Bunu arazide her insan bulamaz. Domalan, toprakta hafif kabarır ve görünen bir otu vardır. Bunları bilen, arazide mantarı bulabilir"
Yöre halkından İhsan Karyemez de domalan mantarının çok lezzetli olduğunu belirterek, "Ben arazide hem koyun güdüyorum hem de domalan topluyorum. Keşke çok çok bulsak da her öğünümüzde yesek, satsak. Şekli de aynı patatese benziyor. Soy, doğra, kızart ye. Bu kadar basit"