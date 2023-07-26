Afyonkarahisar'da orman yangını

Afyonkarahisar'da saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler söndürmek için çalışıyor.

Afyonkarahisar'da orman yangını - 1

Kent merkezindeki Hıdırlık mesire alanının dağlık kısmında yer alan ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afyonkarahisar'da orman yangını - 2

Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye ekipler yönlendirildi.

Afyonkarahisar'da orman yangını - 3

Olay yerine ulaşan ekipler, arazözler ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahaleye başlarken, sağlık ve polis ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER