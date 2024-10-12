Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler müdahale ediyor.

Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı - 1

Afyonkarahisar’da orman yangını çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı - 2

Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyü yakınlarında, Ambarderesi mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı - 3

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale için bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Hocalar Belediyesi itfaiye araçları yönlendirildi.

Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı - 4

Hava desteğinin yanı sıra çevre ilçelerden de bölgeye takviye ekip talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı - 5

Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

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