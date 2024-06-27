Afyonkarahisar’da ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Afyonkarahisar’da kent merkezinde bulunan Hıdırlık Tepesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlerin yayılmaması için müdahalesini sürdürüyor.

Afyonkarahisar’da ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1

Afyonkarahisar’da ormanlık alanda yangın çıktı.

Kent merkezinde bulunan Hıdırlık Tepesi’nden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeyi bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler otluk alanda başlayan yangının yayılmaması için müdahalesini sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afyonkarahisar’da ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 2

MARDİN’DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Mardin’in Artuklu ilçesinde de orman yangını çıktı.

Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar’da ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 3

ADIYAMAN’DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Adıyaman’da ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler yoğun mücadele verdi.

Afyonkarahisar’da ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 4

Yangın, helikopter desteğiyle söndürülebildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bir çok ağaç zarar gördü.
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