Afyonkarahisar’da ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Afyonkarahisar’da kent merkezinde bulunan Hıdırlık Tepesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlerin yayılmaması için müdahalesini sürdürüyor.
Afyonkarahisar’da ormanlık alanda yangın çıktı.
Kent merkezinde bulunan Hıdırlık Tepesi’nden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeyi bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Ekipler otluk alanda başlayan yangının yayılmaması için müdahalesini sürdürüyor.