Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu

AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar tarafından lise öğrencisi Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser'in cansız bedenleri göletten çıkarıldı.