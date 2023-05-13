Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 2'si öğrenci 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu - 1

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesindeki Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, piknik yapmak için geldikleri Çamoğlu köyü mevkisindeki Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet etrafında gezintiye çıktı.

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Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu - 2

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden O.F.A, dengesini kaybederek suya düştü.

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu - 3

Öğrenciyi kurtarmak için 3'ü arkadaşı 5 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, arkadaşı M.S.K, göletten kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu - 4

Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu - 5

AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar tarafından lise öğrencisi Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser'in cansız bedenleri göletten çıkarıldı.

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu - 6

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü.

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu - 7

Buradaki otopsi işlemleri tamamlanan Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın'ın cenazeleri Hocalar ilçesine, Yusuf Keser'in cenazesi ise Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi.

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu - 8

KONYA'DAN PİKNİĞE GELMİŞ

Gölete düşen 2 lise öğrencisini kurtarmak isterken boğulan Yusuf Keser'in Konya'nın Akşehir ilçesinden Akdağ Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe geldiği öğrenildi. Servis sürücüsü Ramazan Aydın ile öğrenciler Mehmet Can Küçükoğlu ve Halil Erkan'ı göletten çıkarmak isteyen Keser'in ölümü yakınlarını üzdü.

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu - 9

Cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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