Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2'si öğrenci 4 kişi gölette boğuldu

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesindeki Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, piknik yapmak için geldikleri Çamoğlu köyü mevkisindeki Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet etrafında gezintiye çıktı.
Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden O.F.A, dengesini kaybederek suya düştü.
Öğrenciyi kurtarmak için 3'ü arkadaşı 5 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, arkadaşı M.S.K, göletten kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.
Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.
AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar tarafından lise öğrencisi Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser'in cansız bedenleri göletten çıkarıldı.
Sandıklı Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü.
Buradaki otopsi işlemleri tamamlanan Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın'ın cenazeleri Hocalar ilçesine, Yusuf Keser'in cenazesi ise Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi.
Gölete düşen 2 lise öğrencisini kurtarmak isterken boğulan Yusuf Keser'in Konya'nın Akşehir ilçesinden Akdağ Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe geldiği öğrenildi. Servis sürücüsü Ramazan Aydın ile öğrenciler Mehmet Can Küçükoğlu ve Halil Erkan'ı göletten çıkarmak isteyen Keser'in ölümü yakınlarını üzdü.
Cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.