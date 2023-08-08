Ağabeyi tuşlu telefon alınca evini ateşe verdi

Küçükçekmece’de ağabeyinin kendisine aldığı telefonu beğenmeyen bir kişi evini ateşe verdi. 5 katlı binanın çatı katında başlayan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evini yakan Şenol B.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Ağabeyi tuşlu telefon alınca evini ateşe verdi - 1

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, ağabeyinin kendisine aldığı telefonu beğenmeyince evini ateşe verdi.

Yangın saat 08.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi’ndeki Kehribar Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı.

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Ağabeyi tuşlu telefon alınca evini ateşe verdi - 2

İddiaya göre çatı katında tek başına yaşayan 55 yaşındaki Şenol B. ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına sinirlenip evi ateşe verdi.

Ahşap bölümde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Ağabeyi tuşlu telefon alınca evini ateşe verdi - 3

İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece ve Bahçelievler itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ise, binadan düşen parçalar nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Ağabeyi tuşlu telefon alınca evini ateşe verdi - 4

Yangını çıkardığı öğrenilen Şenol B. ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ağabeyi tuşlu telefon alınca evini ateşe verdi - 5

Binanın 4’üncü katında oturan Safiye Kara, Şenol B.’nin uzun süredir yangın çıkaracağını söylediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Abisi tuşlu telefon aldı diye evi yaktı. Kaç gündür söylüyordu bana ‘yakacağım’ diye… Kaç kere polis çağırdım geldiler açmıyor kapısını. Benim üst komşum. Elinden almışlar dokunmatik telefonu. Şimdi de tuşlu telefon aldılar diye herkese küfür ediyor. 10 senedir çekiyorum ben bunu. Herkese küfür ediyor. Akli dengesi yok, yüzde 80 raporu varmış.”

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