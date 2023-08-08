Ağabeyi tuşlu telefon alınca evini ateşe verdi
Küçükçekmece’de ağabeyinin kendisine aldığı telefonu beğenmeyen bir kişi evini ateşe verdi. 5 katlı binanın çatı katında başlayan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evini yakan Şenol B.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, ağabeyinin kendisine aldığı telefonu beğenmeyince evini ateşe verdi.
Yangın saat 08.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi’ndeki Kehribar Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı.