Ağabeyi tuşlu telefon alınca evini ateşe verdi

Binanın 4’üncü katında oturan Safiye Kara, Şenol B.’nin uzun süredir yangın çıkaracağını söylediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Abisi tuşlu telefon aldı diye evi yaktı. Kaç gündür söylüyordu bana ‘yakacağım’ diye… Kaç kere polis çağırdım geldiler açmıyor kapısını. Benim üst komşum. Elinden almışlar dokunmatik telefonu. Şimdi de tuşlu telefon aldılar diye herkese küfür ediyor. 10 senedir çekiyorum ben bunu. Herkese küfür ediyor. Akli dengesi yok, yüzde 80 raporu varmış.”