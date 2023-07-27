Ağabeyini uykusunda öldürdü

Bodrum’dan ailesini ziyaret için Gaziantep’e gelen İbrahim Halil Tanrıöver, madde bağımlısı olduğu belirtilen kardeşi tarafından uyuduğu sırada yatağında vurularak öldürüldü.

Olay Gaziantep’teki Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesini ziyarete gelen makine teknikeri İbrahim Halil Tanrıöver, gece saatlerinde uyuduktan sonra odaya kardeşi Ömer Faruk Tanrıöver girdi.

Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Faruk Tanrıöver, henüz bilinmeyen nedenle ağabeyine tabanca ile 3 el ateş etti.