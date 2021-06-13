Ağaçları avcı böcek koruyor

Tarımda kimyasal ve biyolojik olmak üzere iki şekilde zararlıyla mücadele ediliyor. Son yıllarda kimyasal mücadele yönteminden uzaklaşan üretici, biyolojik mücadeleyi tercih etmeye başladı. Hem zamandan hem iş gücünden sağlanan tasarruf nedeniyle çiftçiye büyük katkı sunan biyolojik mücadele, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da çeşitli teşviklerle destekleniyor.

Biyolojik mücadelede de çok farklı türler kullanılıyor. Her zararlının doğada var olan doğal avcısı üzerinden gerçekleştirilen bu mücadele yönteminde kimyasal kullanılmaması dolayısıyla hem doğa zarar görmüyor hem de tüketici daha sağlıklı ürüne ulaşıyor.