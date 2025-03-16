Ağaçların hepsini soğuktan korumak için dondurmuştu: Tomurcukların yüzde 80'i çiçek açtı
Amasya'da bir çiftçinin Şubat ayının son günlerinde erkenden tomurcuk açan 400 meyve ağacını kar yağışı sonrası oluşan aşırı soğuktan korumak için uyguladığı 'dondurarak dondan koruma sistemi' başarılı sonuç verdi. 2 hafta öncesine kadar buzla kaplanan ağaçlardaki meyveye dönüşecek çiçeklerin yüzde 80'i korundu. Görenlerin şaşırıp sonucunu merakla beklediği uygulamayla yüzü gülen çiftçi Fatih Şahin, Haziran ayının ortasında hasat yapacağı günü bekliyor.
SONUCU MERAKLA BEKLENİYORDU
Hava sıcaklığının -12 dereceyi bulması üzerine bir tanesinin bile dayanamayacağını düşündüğü nektarin ağaçlarının üstüne su püskürtüp dallarının buzlanmasını sağlayan 45 yaşındaki Fatih Şahin, havadan kar tanesi gibi görünen buzla kaplı bahçesinde 3 gün boyunca sistemi uyguladı.