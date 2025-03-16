Ağaçların hepsini soğuktan korumak için dondurmuştu: Tomurcukların yüzde 80'i çiçek açtı

Hava sıcaklığının gündüzün -6'ları bulduğu o günlerde tedbir alınmaması halinde nektarin ağaçlarının bir tanesinin bile çiçek açamayacağının beklendiğini anlatan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Dondurma yoluyla dondan koruma sistemi sayesinde çiçeklerin beklediğimizin de üstünde yüzde 80'inin sağlıklı olduğunu gördük" diye konuştu.





