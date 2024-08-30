Ağaran Şelalesi görenleri hayran bırakıyor! Turistler akın akın gidiyor

Doğu Karadeniz'de sahile en yakın ve en yüksek şelale olma unvanını taşıyan Ağaran Şelalesini turizm sezonunda 500 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan İşletme sahibi Nevzat Çakır, “Bizim Ağaran Şelalemizin özelliği Doğu Karadeniz'de sahile en yakın, en yüksek şelale unvanını taşımaktadır. Yaklaşık 70 metrelik bir uzunluğu var. Şehir merkezine de 12 kilometre mesafesi var. Esas bizim şelalemizi meşhur eden buranın 70-75'inci metrelerde bulunan tamamen suyun kayaları oymasıyla oluşturduğu jakuzi tarzında göllerimiz var. İnsanlar oraya bir 15 dakikalık yürüme mesafesi ile ulaşıp keyifli anlar geçiriyorlar. Yer yer 2-3 metre derinliği olan bir göl bulunmakta. Bu şekilde meşhur burası. Günde yaklaşık 3 bin kişi ziyaret ediyor. Sezonda da ortalama olarak 500 bin kişi burayı ziyaret ediyor” ifadelerini kullandı.