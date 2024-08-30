Ağaran Şelalesi görenleri hayran bırakıyor! Turistler akın akın gidiyor
Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından bir tanesi olan Ağaran Şelalesi görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.
Çayeli ilçe merkezinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaran Şelalesi, bu yıl da yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğu Karadeniz'de sahile en yakın ve en yüksek şelale unvanını taşımakta olan şelale yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından bir tanesi oldu.