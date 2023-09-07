Ağır hasarlı bina mahalleliyi korkutuyor: “Geceleri uyuyamıyoruz”

Ağır hasarlı evin hemen karşısında yaşayan Nizamettin Gökdeniz, “Böyle yaşamaya razı gelmiyoruz ama kısıtlı imkanlarla ancak bu şekilde devam ediyor. Her saat başı çarşıya, bakkala gidip geliyoruz, bu çocuklara yazık günah.” diye konuştu.