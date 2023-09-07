Ağır hasarlı bina mahalleliyi korkutuyor: “Geceleri uyuyamıyoruz”

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası ağır hasar alan 2 katlı müstakil ev, yıkılmayı bekliyor. Korku içinde yaşayan mahalleli, her an çökme ihtimali olan binanın yıkılmasını istiyor.

Ağır hasarlı bina mahalleliyi korkutuyor: “Geceleri uyuyamıyoruz” - 1

Büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 214 gün geçti. Aynı gün yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce yapı ağır hasar aldı. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan 2 katlı müstakil ev de onlardan bir tanesi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ağır hasarlı bina mahalleliyi korkutuyor: “Geceleri uyuyamıyoruz” - 2

Aynı sokak içerisinde ağır hasarlı binanın karşısında ikamet eden vatandaşlar, tehlike oluşturan yapının yıkılmasını istedi.

Ağır hasarlı bina mahalleliyi korkutuyor: “Geceleri uyuyamıyoruz” - 3

Yapının her an yıkılacakmış gibi durduğunu, altından çocukların sıkça geçtiğini söyleyen vatandaşlar, korkudan geceleri uyuyamadıklarını anlattı.

Ağır hasarlı bina mahalleliyi korkutuyor: “Geceleri uyuyamıyoruz” - 4

Ağır hasarlı evin hemen karşısında yaşayan Nizamettin Gökdeniz, “Böyle yaşamaya razı gelmiyoruz ama kısıtlı imkanlarla ancak bu şekilde devam ediyor. Her saat başı çarşıya, bakkala gidip geliyoruz, bu çocuklara yazık günah.” diye konuştu.

Ağır hasarlı bina mahalleliyi korkutuyor: “Geceleri uyuyamıyoruz” - 5

7 aydır binanın bu şekilde durduğunu dile getiren Mehmet Dökme ise “Burada can güvenliği hiç yok. Birinin başına bir briket düşse olduğu yerde ölür. Bir an önce kalkması lazım bunun.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER