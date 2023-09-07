Ağır hasarlı bina mahalleliyi korkutuyor: “Geceleri uyuyamıyoruz”
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası ağır hasar alan 2 katlı müstakil ev, yıkılmayı bekliyor. Korku içinde yaşayan mahalleli, her an çökme ihtimali olan binanın yıkılmasını istiyor.
Büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 214 gün geçti. Aynı gün yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce yapı ağır hasar aldı. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan 2 katlı müstakil ev de onlardan bir tanesi.