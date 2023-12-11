Ağır hasarlı bina "sağlam" çıktı
Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bina güçlükle 3 günde yıkılabildi.
Elazığ'da ağır hasarlı bir bina 3 günde zor yıkıldı.
Elazığ'da ağır hasarlı bir bina 3 günde zor yıkıldı.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Bu çerçevede İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi’nde bulunan 28 daireli 7 katlı binanın yıkımı gerçekleşti.
Büyük bir kısmı yıkılan binanın, 7. katı ise havada kaldı. Üçüncü günün sabahında ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda 7. katın da yıkımı gerçekleştirildi.
İlk kez böyle sağlam bir bina yıkımı ile karşılaştıklarını dile getiren firma sahibi Emrullah Argın, ''Binanın yıkımı üç gündür sürüyor. Çok uğraştık. Zor oldu ama sonunda binayı aşağı almayı başardık." dedi.