Ağır hasarlı bina "sağlam" çıktı

Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bina güçlükle 3 günde yıkılabildi.

Ağır hasarlı bina "sağlam" çıktı - 1

Elazığ'da ağır hasarlı bir bina 3 günde zor yıkıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ağır hasarlı bina "sağlam" çıktı - 2

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Ağır hasarlı bina "sağlam" çıktı - 3

Bu çerçevede İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi’nde bulunan 28 daireli 7 katlı binanın yıkımı gerçekleşti.

Ağır hasarlı bina "sağlam" çıktı - 4

Büyük bir kısmı yıkılan binanın, 7. katı ise havada kaldı. Üçüncü günün sabahında ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda 7. katın da yıkımı gerçekleştirildi.

Ağır hasarlı bina "sağlam" çıktı - 5

İlk kez böyle sağlam bir bina yıkımı ile karşılaştıklarını dile getiren firma sahibi Emrullah Argın, ''Binanın yıkımı üç gündür sürüyor. Çok uğraştık. Zor oldu ama sonunda binayı aşağı almayı başardık." dedi.

Ağır hasarlı bina "sağlam" çıktı - 6
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