Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor

Adana'da yaşayan hayvansever Devran Naz ve ekibi, depremin ilk gününden itibaren büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Sosyal medyadan ağır hasarlı binalarda evcil hayvan kaldığı yönünde ihbarlar alan Naz, bu binalara girip, mahsur kalan hayvanları kurtararak sahiplerine teslim etti. Yaklaşık 100 evcil kedi ve köpeği sahibine teslim edildi.

Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 1

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Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 2
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 3
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 4
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 5
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 6
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 7
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 8
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 9
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 10
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 11
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 12
Ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyor - 13
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