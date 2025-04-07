Ağırlığı 1 kiloya kadar çıkıyor, bu da limon ayva: Boğaz ağrısına, bağışıklığa iyi geliyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Güngör Cerit, yüksek pazar talebi dolayısıyla limon ayva üretimini genişletiyor. 13 dekarlık alana 850 adet limon ayva fidanı daha diken Cerit, üründen elde ettiği olumlu sonuçların ve yüksek pazar talebinin üretimi artırma kararı almasında etkili olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda farklı alanlara diktiği limon ayvalardan memnun kalan çiftçi Güngör Cerit, bu yıl daha geniş bir alana ekim yaparak üretimini artırdığını belirtti.