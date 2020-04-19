'Ağlayan gelin' gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'ağlayan gelin'' olarak nitelendirilen ters laleler, baharın gelişiyle çiçek açtı. Kırsalda bulunduğu için ulaşılması güç olan, turuncu, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle ilgi çeken ağlayan gelinler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin de ilgisini çekiyor.
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