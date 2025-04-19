"Ağlayan Gelin"i görmek için 2 bin 900 rakıma kadar çıktılar



2 bin 900 metre yükseklikteki Binboğa Dağları'nda sarp kayalıların arasında bulan ve ‘Ağlayan Gelin' olarak da bilinen ters laleler, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile dağcıların ilgisini çekiyor.



Ömrü 15-20 gün olan ters laleleri görmek isteyen gruplar güzel havayı fırsat bilerek 2 bin 900 rakıma kadar çıktı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentten gelen dağcılar, hem spor yaptı hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.





