Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli

Ağrı Dağı'nda perşembe günü başladıkları tırmanışta 4200 metre yüksekliğe ulaşan 3'ü rehber 24 İranlı dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirveye çıkmama kararı aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 06.02.2022 - 22:39

Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli - 1

Dağı'na tırmanışa geçen 3'ü rehber 24 İranlı dağcı, 4200 metrede etkili olan kar ve tipi nedeniyle zirve tırmanışını tamamlamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli - 2

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3'ü rehber, 3'ü kadın 24 kişi, 5137 metre yüksekliğiyle ''nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na çıkmak için perşembe günü tırmanışa geçti.

Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli - 3

İlk geceyi 3 bin 100 kampında geçiren dağcı ekip, gün ışığıyla yürüyüşlerine devam ederek 4200 metre yüksekliğe ulaştı.

Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli - 4

Gece burada kurdukları kamp çadırlarında kalan dağcılar, kaldıkları yerden zirve tırmanışına devam etmek için harekete geçince etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.

Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli - 5

Kar ve tipide zor anlar yaşayan dağcılar, hava durumuna bakarak zirveye çıkmama kararı aldı.

Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli - 6

İnişe geçen dağcılar, ilçedeki bir hotelde kaldıktan sonra karayoluyla Van'a gitti.

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