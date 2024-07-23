Ağrı Dağı'nda donarak can vermişlerdi: Korkunç anları anlattı

"İLK KEZ BÖYLE HAVA KOŞULLARIYLA PAYLAŞTIM"

Rehber eşliğinde geri dönerken ayak bileğinin kırıldığını belirten Karahalil, rehberlerin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

Dağdan inerken ayak bileğinin kırılması nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini, zaman zaman sürünerek aşağıya indiğini anlatan Harahalil, "Rehbeler kaybolan 2 kişiyi bulmaya gitti. Dağda kaybolanları aramaya giden rehberler hava şartları çok kötüleştiği için geri dönmek zorunda kaldı. İlk kez böyle olumsuz hava koşullarıyla karşılaştım. Hava çok heyecan vericiydi ama bir yandan da çok korkunçtu, göz gözü görmüyordu. Tipi, fırtına yüzünden kaybolma şansınız çok yüksek. Sürekli çocuklara bakıyordum. Hava çok kötü ve korkunçtu. Beni aşağı indiren rehberlerdi, onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.