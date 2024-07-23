Ağrı Dağı'nda donarak can vermişlerdi: Korkunç anları anlattı
Ağrı Dağı’nda donarak hayatını kaybeden iki dağcıyla birlikte tırmanış yapan tırmanıştan sonra arkadaşlarını kaybeden ve ayak bileği kırılan akademisyen Usseb Karahalil, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı. "Dağda göz gözü görmüyordu." diyerek korku dolu anları anlatan dağcı, "Rehberimiz hava şartlarının uygun olmadığını daha ileri gitmenin riskli olduğunu ifade etti. Aşağı yukarı 5 bin rakımdayken onlar ilerlediler." dedi.
Türkiye'nin farklı kentlerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen dağcı grubu, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmandı. Perşembe günü tırmanışa başlayan dağcılar, cumartesi sabahı zirveye ulaştı.
İnişe geçen dağcı gruptan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama başlattı. Yerli rehberlerden oluşan bir ekip ile Van AFAD'dan 10, Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, dağcıları aradı.