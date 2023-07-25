Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sağanak sonrası sel meydana geldi. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi suyla doldu. Van'da etkili olan sağanak, bir mahallede sele yol açtı. Çaldıran ilçesinde selden dolayı ekili alanlar zarar gördü. Ağrı ve Van çevrelerinde, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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AĞRI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde su baskınlarına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 2

Köylerdeki derelerin taşmasıyla çok sayıda ev ve ahırın yanı sıra tarım arazileri de su altında kaldı.

Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 3

Sel yaşanan köylerde DSİ ekipleri, çalışma başlattı.

Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 4
Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 5
Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 6
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Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 8

VAN

Van'da da etkili olan sağanak, Özalp ilçesinde bir mahallede sele yol açtı.

Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 9

İlçede etkili olan sağanak sonrası Boğazkesen Mahallesi'nde sel meydana geldi.

Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 10

Mahallede, bazı evlerin bahçesini su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

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Mahalle Muhtarı Dinçer Erbay, "Yağış sonrası 3 evin bahçesini su bastı. Bazı buğday tarlaları zarar gördü. Herhangi bir can kaybımız yok." dedi.

Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 12

Çaldıran ilçesinde de etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen selden dolayı ekili alanlar zarar gördü.

Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu - 13

İKİ İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın doğu ilçeleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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