Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sağanak sonrası sel meydana geldi. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi suyla doldu. Van'da etkili olan sağanak, bir mahallede sele yol açtı. Çaldıran ilçesinde selden dolayı ekili alanlar zarar gördü. Ağrı ve Van çevrelerinde, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
AĞRI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde su baskınlarına neden oldu.