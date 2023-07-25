Ağrı ve Van'da sağanak sele neden oldu

İKİ İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın doğu ilçeleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.