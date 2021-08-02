Ağrı'da ayı kurtarma operasyonu

Ağrı'da jandarma ekipleri, kafası teneke kutuya sıkışan bir ayı gördü. Durum itfaiyeye bildirildi. İğne ile sakinleştirilen hayvan, kurtarılarak doğaya salındı.

Anadolu Ajansı 02.08.2021 - 10:14

Ağrı'da ayı kurtarma operasyonu - 1
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kafası teneke kutuya sıkışan ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağrı'da ayı kurtarma operasyonu - 2
Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde, ayı yavrusunun kafasını teneke kutuya sıkıştırdığını fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ağrı'da ayı kurtarma operasyonu - 3
Olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı.
Ağrı'da ayı kurtarma operasyonu - 4
Ayı yavrusu, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, hayvanı kurtardı.

Ayı yavrusu daha sonra doğaya salındı.

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