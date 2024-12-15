Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Murat Nehri kısmen buzla kaplandı.

Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 1

Bölgede etkili olan soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 2

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buzla kaplandı, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 3

İl merkezinden geçen Murat Nehri de kısmen buz tuttu.

Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 4

Nehrin yüzeyinden çıkan buhar ve buz kütleleri drone ile görüntülendi.

Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 5


Taşlıçay ilçesinde de soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu.

Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 6
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 7
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 8
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 9
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 10
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 11
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 12
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 13
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 14
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 15
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 16
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu - 17
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