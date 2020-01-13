Ağrı'da ulaşıma kar engeli

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Anadolu Ajansı 13.01.2020 - 04:53





Doğubayazıt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü

Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede, 7 kilometrelik tarihi İshak Paşa Sarayı yolunda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Kar yağışı, Ağrı'yı çevre illere ve İran'a bağlayan karayolunda da etkili oldu.

Ağrı'dan İran, Van ve Iğdır karayollarını kullanan sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeden geçişlerinde zor anlar yaşadı.

İran üzerinden Gürbulak Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye giriş yapan ağır tonajlı birçok aracın sürücüsü ise ilçe merkezi ile çevre yolundaki dinlenme tesislerine sığındı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu bölgede, yakıt depolarındaki mazotu donan bazı araçlar yolda kaldı.

Doğubayazıt-Çaldıran kavşağında dinlenme tesisi işleten Tacettin Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre yolunu kullanan TIR şoförlerinin geceyi ilçedeki dinlenme tesislerinde geçireceklerini söyledi.