Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, pancar yüklü iki kamyona çarptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İkisi ağır 11 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 1

Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Tutak ilçe merkezinde daha önce çarpışan pancar yüklü iki kamyona çarptı. Kazada araçlar alev aldı.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 2

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 3

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 4

Otobüste 21 kişi olduğu öğrenilirken, kazada ikisi ağır 11 kişi de yaralandı.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 5

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 6

Öte yandan Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 7

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 8

Bu arada yolcu otobüsünün freninin patladığı iddia ediliyor.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 9
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 10
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 11
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 12
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 13
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 14
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 15
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 16
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 17
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 18

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