Ağrıyla hastaneye gitti, hepsini midesine gizlemiş. Tutuklandı
22.12.2025 11:10
DHA
Fas'tan Türkiye'ye gelen Cüneyt Ç., mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Midesinden onlarca esrar kapsülü çıkarılan şüpheli taburcu edildikten sonra tutuklandı.
Beşiktaş'ta karın ağrısı şikayeti yaşayan Cüneyt G., Fulya’daki özel bir hastaneye başvurdu.
Yapılan muayenenin ardından Cüneyt G.’nin tomografisi çekildi. Şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı madde tespit edilmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
ESRAR KAPSÜLLERİ AMELİYATLA ÇIKARILDI
İhbar üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, doktorlarla görüşme gerçekleştirdi.
Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyata alınan Cüneyt Ç.’nin bağırsaklarından, toplam ağırlığı 259,7 gram olduğu öğrenilen 49 esrar macunu çıkarıldı.
Şüpheliye ait bir adet cep telefonu da hastane yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.
TABURCU OLDUKTAN SONRA TUTUKLANDI
Tedavisinin ardından taburcu edilen Cüneyt Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Cüneyt Ç., çıkarıldığı mahkemede "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Kasten yaralama" ve "Taksirle yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin uyuşturucu kapsüllerini Fas'tan Türkiye'ye getirdiği belirlendi.