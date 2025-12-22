Ağrıyla hastaneye gitti, hepsini midesine gizlemiş. Tutuklandı

Beşiktaş'ta karın ağrısı şikayeti yaşayan Cüneyt G., Fulya’daki özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan muayenenin ardından Cüneyt G.’nin tomografisi çekildi. Şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı madde tespit edilmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.