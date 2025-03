AGS başvuru ve sınav tarihleri 2025: MEB AGS nedir, kimler katılabilir? AGS konuları, sınav içeriği

AGS PUAN HESAPLAMA

AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak, ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.



ÖABT'de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her test için adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak.



Din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri testine ilişkin ham puan ve standart puan hesaplama işlemleri testte yer alan 3 alt test için ayrı ayrı yapılacak. Bu alandan sınava giren adaylar için diğer şartları sağlamaları hâlinde MEB-AGS-P1 puanına ek olarak MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGS-P2-17 puanları hesaplanacak.



Adayların YDS ve e YDS'ye ilişkin standart puanları, her yabancı dil için ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde belirlenecek.