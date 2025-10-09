AGS ile 10 bin öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı ve başvuru tarihi belli mi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı içinde 25 bin öğretmen alımı yapılacağını duyurmuştu. Alıma dair ilk 15 bin öğretmen ataması son kez KPSS ile yapıldı. Ancak AGS (Akademiye Giriş Sınavı) ile gerçekleşecek atamaya dair takvim henüz yayımlanmadı. Bakan Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen atamasına dair tarih verdi.
25 bin öğretmen atamasının ilk etabı tamamlanmak üzere. İkinci etap olan 10 bin öğretmen alımı ise AGS ile yapılacak. Bu sene ilk kez hayata geçirilecek olan AGS sayesinde atama işlemi için gözler Aralık ayına çevrildi. Bu sene son kez KPSS puanı dikkate alınarak 15 bin öğretmen ataması da kasım ayında bitirilecek. İlk aşama alımlarda sözlü sınav sonuçları 30 Ağustos günü açıklanmıştı. Peki, AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman?