AGS ile 10 bin öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı ve başvuru tarihi belli mi?

15 bin öğretmen atamasında belirlenen branşlar ve bunların dağılımı şöyle olmuştu:



- Adalet 1

- Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

- Almanca 23

- Arapça 51

- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3

- Beden Eğitimi 190

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64

- Bilişim Teknolojileri 95

- Biyoloji 27

- Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3

- Coğrafya 32

- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5

- Denizcilik / Gemi Makineleri 6

- Denizcilik / Gemi Yönetimi 8

- Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802

- El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19

- El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1

- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14

- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11

- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

- Farsça 1

- Felsefe 41

- Fen Bilimleri 267

- Fizik 61

- Gemi Yapımı / Yat İnşa 1

- Gıda Teknolojisi 5

- Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45

- Görsel Sanatlar 175

- Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12

- Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1

- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8

- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3

- İlköğretim Matematik 162

- İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47

- İngilizce 757

- İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

- İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 6

- Kimya / Kimya Teknolojisi 49

- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13

- Kuyumculuk Teknolojisi 13

- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

- Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

- Matematik 117

- Metal Teknolojisi 20

- Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

- Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

- Muhasebe ve Finansman 1

- Müzik 180

- Okul Öncesi 1.321

- Özel Eğitim 3.087

- Pazarlama ve Perakende 7

- Plastik Teknolojisi 1

- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

- Rehberlik 377

- Rusça 9

- Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

- Sağlık Bilgisi 15

- Seramik ve Cam Teknolojisi 2

- Sınıf Öğretmenliği 4.378

- Sosyal Bilgiler 387

- Tarım Teknolojileri/Tarım 1

- Tarih 28

- Teknoloji ve Tasarım 41

- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

- Tiyatro 2

- Türk Dili ve Edebiyatı 29

- Türkçe 623

- Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

- Yiyecek İçecek Hizmetleri 119