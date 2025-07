AGS puan hesaplama ve puan türleri: 2025 MEB AGS puanı nasıl hesaplanır, kaç yıl geçerlidir?

AGS PUAN HESAPLAMA ADIM ADIM

Adayların doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunur.



Böylece; AGS’de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek, bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak.



Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak

ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleriyle her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.



ÖABT’de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı

hesaplanır. Her test için ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak.