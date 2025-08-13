AGS puanı hesaplama ve puan türleri: 2025 MEB AGS/ÖABT sınav puanı nasıl hesaplanır, P1-P2-P3-P4 puanı ne demek?

Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.



Her test/alt test için hesaplanan standart puanlar aşağıdaki tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve Ağırlıklı Puanlar bulunacak.



Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri testine ilişkin ham puan ve standart puan hesaplama işlemleri testte yer alan 3 alt test için ayrı ayrı yapılacak. Bu alandan sınava giren adaylar için diğer şartları sağlamaları durumunda MEB-AGS-P1 puanına ek olarak MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGSP2-17 puanları hesaplanacak.



MEB-AGS-P3 puanının hesaplanmasını isteyen adaylar, puanının hesaplanmasında dikkate alınacak yabancı dil grubunu AGS başvurusunda seçecek.



İlgili yılda AGS’den önce yapılan YDS/e-YDS’de başvurudaki yabancı dil grubuna ilişkin puanı olan ve mevzuatta bulunan yabancı dil grubuyla uyumlu lisans düzeyinde eğitim bilgisi olan adayların YDS/e-YDS’ye ilişkin standart puanları; her yabancı dil için ayrı ayrı olarak ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde belirlenecek.



Hesaplanan standart puanlar aşağıdaki tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak

toplanacak ve ilgili ağırlıklı puanlar bulunacak.



İlgili yılda, AGS’den önce yapılan aynı dilde birden fazla

YDS/e-YDS sonucu olan adayların en yüksek sınav puanı değerlendirmeye alınacak. Farklı dillerde birden fazla sınav sonucu olan adayların ilgili puanının hesaplanmasında başvuruda seçtiğiyabancı dil grubu dikkate alınacak.



Puan hesaplama formülü



Sınav puanı= 70+ 30[2(AP-X)-S] / [2(B-X)-S]



AP : Ağırlıklı Puan

X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması

S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması

B : Ağırlıklı Puanların En Büyüğü