AGS puanı hesaplama ve puan türleri: 2025 MEB AGS/ÖABT sınav puanı nasıl hesaplanır, P1-P2-P3-P4 puanı ne demek?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulaması iki oturumda yapıldı. 2025 yılında ilk kez düzenlenen AGS sınavı 13 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları AGS puan hesaplama yöntemlerine yöneldi. Peki, MEB-AGS puanı nasıl hesaplanır? P1-P2-P3-P4 puanı ne demek?

AGS, ÖSYM tarafından düzenleniyor. AGS'de 6 konunun ayrı ayrı alt testleri yer alıyor. Bu testlerin puanları ayrı hesaplanıyor. Adayların söz konusu testlerden ortalama ve standart sapmaları bulunarak ve bu oranlar kullanılarak ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. İşte, adım adım AGS puan hesaplaması...

AGS PUAN HESAPLAMA ADIM ADIM

Adayların doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunur.

Böylece; AGS’de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek, bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak.

Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak
ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleriyle her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

ÖABT’de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı
hesaplanır. Her test için ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak.

Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Her test/alt test için hesaplanan standart puanlar aşağıdaki tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve Ağırlıklı Puanlar bulunacak.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri testine ilişkin ham puan ve standart puan hesaplama işlemleri testte yer alan 3 alt test için ayrı ayrı yapılacak. Bu alandan sınava giren adaylar için diğer şartları sağlamaları durumunda MEB-AGS-P1 puanına ek olarak MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGSP2-17 puanları hesaplanacak.

MEB-AGS-P3 puanının hesaplanmasını isteyen adaylar, puanının hesaplanmasında dikkate alınacak yabancı dil grubunu AGS başvurusunda seçecek.

İlgili yılda AGS’den önce yapılan YDS/e-YDS’de başvurudaki yabancı dil grubuna ilişkin puanı olan ve mevzuatta bulunan yabancı dil grubuyla uyumlu lisans düzeyinde eğitim bilgisi olan adayların YDS/e-YDS’ye ilişkin standart puanları; her yabancı dil için ayrı ayrı olarak ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde belirlenecek.

Hesaplanan standart puanlar aşağıdaki tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak
toplanacak ve ilgili ağırlıklı puanlar bulunacak.

İlgili yılda, AGS’den önce yapılan aynı dilde birden fazla
YDS/e-YDS sonucu olan adayların en yüksek sınav puanı değerlendirmeye alınacak. Farklı dillerde birden fazla sınav sonucu olan adayların ilgili puanının hesaplanmasında başvuruda seçtiğiyabancı dil grubu dikkate alınacak.

Puan hesaplama formülü

Sınav puanı= 70+ 30[2(AP-X)-S] / [2(B-X)-S]

AP : Ağırlıklı Puan
X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması
S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması
B : Ağırlıklı Puanların En Büyüğü

AGS PUAN TÜRLERİ

MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi
MEB-AGS-P2-02 Biyoloji
MEB-AGS-P2-03 Coğrafya
MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri
MEB-AGS-P2-05 Fizik
MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik
MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi
MEB-AGS-P2-08 Matematik
MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi
MEB-AGS-P2-10 Rehberlik
MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği
MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler
MEB-AGS-P2-13 Tarih
MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı
MEB-AGS-P2-15 Türkçe
MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
MEB-AGS-P3-01 Almanca
MEB-AGS-P3-02 Arapça
MEB-AGS-P3-03 Çince
MEB-AGS-P3-04 Farsça
MEB-AGS-P3-05 Fransızca
MEB-AGS-P3-06 İngilizce
MEB-AGS-P3-07 İspanyolca
MEB-AGS-P3-08 İtalyanca
MEB-AGS-P3-09 Japonca
MEB-AGS-P3-10 Korece
MEB-AGS-P3-11 Rusça

AGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

