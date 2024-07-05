Ağustos böcekleri çıkmaya başladı
Çıkardıkları yüksek sesle sıcak yaz aylarının simgesi olan ağustos böcekleri, kozalarından çıkmaya başladı.
Yaz aylarının simgesi haline gelen ağustos böcekleri, ortaya çıkmaya başladı.
Yaz aylarının simgesi haline gelen ağustos böcekleri, ortaya çıkmaya başladı.
Ağaç üzerine bırakılan larvadan çıkan ağustos böceği görüntülendi.
Koro halinde çıkardıkları yüksek sesle sıcak yaz günlerinin sembollerinden ağustos böceklerinin yüzlerce farklı türü bulunduğu ve kimi türlerinin 17 yıl boyunca toprak altında yaşadığı bilinir.
Toprak ısısının 17 ila 18 dereceyi bulmasıyla ağustos böcekleri, baharda çiftleşmek üzere sürüler halinde yüzeye çıkıyor.
Larva halinde topraktan çıkan ağustos böcekleri, kabuklarından sıyrıldıktan hemen sonra kanat kazanır.
Dişilerce ağaç dallarındaki yarıklara bırakılan yumurtalar bir süre sonra larva olarak yeniden toprağa döner ve yeryüzüne çıkacakları anı bekler.
Dişileri ötmeyen bu böceklerin erkekleri ise birkaç haftalık ömürlerinde eş adaylarının ilgisini çekebilmek için gün boyu karın zarlarını titreterek meşhur seslerini çıkarıyor.