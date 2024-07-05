Ağustos böcekleri çıkmaya başladı

Çıkardıkları yüksek sesle sıcak yaz aylarının simgesi olan ağustos böcekleri, kozalarından çıkmaya başladı.

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Yaz aylarının simgesi haline gelen ağustos böcekleri, ortaya çıkmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Ağaç üzerine bırakılan larvadan çıkan ağustos böceği görüntülendi.

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Koro halinde çıkardıkları yüksek sesle sıcak yaz günlerinin sembollerinden ağustos böceklerinin yüzlerce farklı türü bulunduğu ve kimi türlerinin 17 yıl boyunca toprak altında yaşadığı bilinir.

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Toprak ısısının 17 ila 18 dereceyi bulmasıyla ağustos böcekleri, baharda çiftleşmek üzere sürüler halinde yüzeye çıkıyor.

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Larva halinde topraktan çıkan ağustos böcekleri, kabuklarından sıyrıldıktan hemen sonra kanat kazanır.

Ağustos böcekleri çıkmaya başladı - 6

Dişilerce ağaç dallarındaki yarıklara bırakılan yumurtalar bir süre sonra larva olarak yeniden toprağa döner ve yeryüzüne çıkacakları anı bekler.

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Dişileri ötmeyen bu böceklerin erkekleri ise birkaç haftalık ömürlerinde eş adaylarının ilgisini çekebilmek için gün boyu karın zarlarını titreterek meşhur seslerini çıkarıyor.

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