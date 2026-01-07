Ağzında sigara ile domuz yakalayan adam konuştu.

Olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım." ifadelerini kullandı.

Domuzu anı olsun diye yakaladığını sonrasında saldığını anlatan Yılmaz, "Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir." uyarısında bulundu.