Ağzında sigara ile domuz yakalayan adam konuştu.
07.01.2026 09:25
İHA
Sinop'ta karlı yolda gördüğü yaban domuzunu eliyle yakalayıp sosyal medyanın gündemine oturan adam, "Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin." dedi.
Sinop'ta yolda gördüğü yaban domuzunu yakalayan adam, görüntülerin haber olmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Olay, Erfelek ilçesinde yaşandı. Karlı yolda ilerleyen bir araç, domuz sürüsü ile karşı karşıya geldi.
ELLERİYLE DOMUZ YAKALADI
Araçtan inen adam, yaban domuzlarını kovalamaya başladı.
Adının Şenel Yılmaz olduğu öğrenilen adam, domuzu eliyle yakalayıp geri bıraktı.
Görüntüler, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Görüntülerdeki adam yaşananları anlattı.
"KİMSE BUNA ÖZENMESİN"
Olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım." ifadelerini kullandı.
Domuzu anı olsun diye yakaladığını sonrasında saldığını anlatan Yılmaz, "Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir." uyarısında bulundu.
"DOMUZA ZARAR VERMEDİM"
Yakalama anında kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirten Yılmaz, domuzu kucakladığı an kara battıklarını belirterek, "Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım." şeklinde konuştu.
Yılmaz, bilinçsiz kişilerin yaban hayvanlarına yaklaşmaması gerektiğinin altını çizerek, "Enseden tutup kafa kısmını kendime yanaştırmadım. Aksi halde insanı kesebilir, parçalayabilir. Kesinlikle önermiyorum" diye konuştu.