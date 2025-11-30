Ağzında sigarayla adam dövdü dayak yiyen şikayetçi olmadı

Edinilen en bilgiye göre güvenlik görevlisi Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.'ye art arda yumruk attı.

Nurullah P. ardından, adamın kafasına ayağıyla bastı.