Ağzında sigarayla adam dövdü dayak yiyen şikayetçi olmadı
30.11.2025 10:38
Son Güncelleme: 30.11.2025 10:57
DHA
Beyoğlu'nda bir güvenlik görevlisi, alkollü olduğu iddia edilen adamı sokak ortasında öldüresiye dövdü. Ağzında sigarayla dayak atan saldırgan teslim oldu, dayak yiyen şikayetçi olmadı.
Beyoğlu'nda bir güvenlik görevlisi, tartıştığı adamı feci şekilde dövdü.
Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen en bilgiye göre güvenlik görevlisi Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.'ye art arda yumruk attı.
Nurullah P. ardından, adamın kafasına ayağıyla bastı.
"ADAM DÖVDÜM" DEYİP TESLİM OLDU
Olayın ardından emniyete giden Nurullah P. "Adam dövdüm." diyerek kendini ihbar etti.
Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kararıyla Nurullah P.'yi gözaltına aldı.