Ahilik Haftası tarihleri belirlendi: Ahilik Haftası kutlamalarının başlayacağı tarih

Yiğitliği, cömertliği, fedakarlığı ve kardeşliği esas alan Ahilik teşkilatı, asırlardır esnafa yol gösteriyor. "Ahiliğin başkenti" olarak nitelendirilen Kırşehir'de, geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her yıl resmi programlarla kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda kurulan Ahilik teşkilatı, o yıllarda Anadolu'ya göç eden Türkmenlere aş ve iş imkanı sağlarken, Türk boylarının yerleşik hayata geçmesine büyük katkı sundu.

Ahiler, gündüzleri usta-çırak ilişkisi içinde vasıflı bir zanaatkar ve esnaf olarak yetişirken, eğitim ve savunma talimleri de aldı, akşamları ise Ahi zaviyelerinde iyi bir Müslüman olmak için dini ve ahlaki bilgi öğrendi.

Ahi Evran Veli'nin asırlar önce temellerini attığı, Anadolu'dan dünyaya yayılan Ahilik teşkilatı, çalışma sisteminde helal lokma yeme, üretimde kalite ve barış için yüzyıllardır esnafa öncülük ediyor.

AHİLİĞİN BAŞKENTİ KIRŞEHİR'DE HER YIL KUTLAMALAR YAPILIYOR

21.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu'nun 2025/02 sayılı toplantısında, 38. Ahilik Haftası Kutlamaları tarihi 22-28 Eylül 2025 olarak belirlendi.

AHİLİĞİN KURUCUSU: AHİ EVRAN VELİ

Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi Evran Veli, 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde bulunan Hoy kasabasında doğdu.

Anadolu'da özellikle esnafa İslamiyet'i anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmeleri için çalışmalar yapan Ahi Evran, Kayseri'de deri işleme atölyesi (debbağ) kurdu. Sanat sahibi kişiler tarafından çok sevilen Ahi Evran, o dönem Moğol istilasına karşı Kayseri'yi savunan Ahileri teşkilatlandırdı.

Bir dönem Konya ve Denizli'de yaşayan Ahi Evran, 1206 yılında o zamanki ismi "Gülşehri" olan Kırşehir'e göç ederek iş ve aş verdiği Türkmenlerin tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici olmaları için çalışmalar yaptı.

Ahi Evran, 32 farklı alandaki esnafı teşkilatlandırarak zamanla Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnafa yayılacak Ahilik sisteminin temellerini attı.


Ahi Evran, kesin olmamakla birlikte Moğollara karşı mücadele ederken 1261 yılında şehit edildi. Ahi pirinin türbesi, Kırşehir'de kendisinin yaptırdığı ve uzun yıllar zaviye olarak kullandığı, yüzyıllardır ayakta olan Ahi Evran Camisi içinde bulunuyor.

