Ahilik Haftası tarihleri belirlendi: Ahilik Haftası kutlamalarının başlayacağı tarih

Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda kurulan Ahilik teşkilatı, o yıllarda Anadolu'ya göç eden Türkmenlere aş ve iş imkanı sağlarken, Türk boylarının yerleşik hayata geçmesine büyük katkı sundu.



Ahiler, gündüzleri usta-çırak ilişkisi içinde vasıflı bir zanaatkar ve esnaf olarak yetişirken, eğitim ve savunma talimleri de aldı, akşamları ise Ahi zaviyelerinde iyi bir Müslüman olmak için dini ve ahlaki bilgi öğrendi.



Ahi Evran Veli'nin asırlar önce temellerini attığı, Anadolu'dan dünyaya yayılan Ahilik teşkilatı, çalışma sisteminde helal lokma yeme, üretimde kalite ve barış için yüzyıllardır esnafa öncülük ediyor.