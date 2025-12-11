Ahırdan gizli kripto para tesisi çıktı
11.12.2025 12:11
DHA
Şanlıurfa'da ahır görünümlü bir yapıda gizli kripto para üretim tesisi olduğu belirlendi. Tesiste, kripto para üretiminde kullanılan elektronik aletlere kaçak trafo üzerinden elektrik sağlandığı tespit edildi.
Şanlıurfa'da bir ahırın gizli kripto para üretim tesisine çevrildiği tespit edildi.
Olay Hilvan ilçesinde yapılan kaçak elektrik denetimi sırasında ortaya çıktı.
Aşağıkucak Mahallesi kırsalında denetim yapan ekipler, briketlerle örülmüş ahır görünümlü bir yapı olduğunu belirledi.
Yapıya giden ekipler, içeride kripto para madenciliği yapıldığını tespit etti.
Tesiste elektriğin 1.600 kWh gücündeki kaçak trafo üzerinden sağlandığı belirlendi.
Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık bin 500 hanenin günlük tüketimine eş değer geldiği öğrenildi.
SAVCILIKTAN EL KOYMA KARARI
Bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketi, kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu başvuru sonrasında savcılığın trafoya el koyma kararı aldığını duyurdu.
Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemelerin ise güvenlik güçleri tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.