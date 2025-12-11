Ahırdan gizli kripto para tesisi çıktı

Aşağıkucak Mahallesi kırsalında denetim yapan ekipler, briketlerle örülmüş ahır görünümlü bir yapı olduğunu belirledi.

Yapıya giden ekipler, içeride kripto para madenciliği yapıldığını tespit etti.

Tesiste elektriğin 1.600 kWh gücündeki kaçak trafo üzerinden sağlandığı belirlendi.

Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık bin 500 hanenin günlük tüketimine eş değer geldiği öğrenildi.