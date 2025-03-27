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Ahit Sandığı nedir, nerede? Ahit Sandığı ile ilgili teoriler

Ahit Sandığı ile ilgili teorilere yenileri ekleniyor. Gizliliği kaldırılan bir CIA belgesinde, içinde On Emir'i barındırdığı söylenen efsanevi altın kaplı sandık olan Ahit Sandığı'nın 1988 yılında bulunduğu iddia edildi. Peki, ahit Sandığı nedir, nerede? Ahit Sandığı ile ilgili teorileri derledik.

Ahit Sandığı nedir, nerede? Ahit Sandığı ile ilgili teoriler - 1

Ahit Sandığı, dini ve tarihi kaynaklarda önemli bir kutsal emanet olarak kabul edilen, özel tasarlanmış bir sandıktır. Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarında farklı şekillerde yer alır ve genellikle "Antlaşma Sandığı" veya "Ark of the Covenant" olarak da bilinir. Ahit Sandığı veya Sözleşme Sandığı ya da İslam'da geçen adıyla Tâbutu Sekîne, Çıkış Kitabı'nda sözü geçen On Emir'in yazılı olduğu iki orijinal taş tableti barındıran, kapaklı ve altın kaplamalı ahşap bir sandıktır. İbraniler'in Yeni Ahit kitabına göre, sandığın içinde aynı zamanda Harun'un asası ve bir tencere man meyvesi bulunuyordu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ahit Sandığı nedir, nerede? Ahit Sandığı ile ilgili teoriler - 2

Kur’ân-ı Kerîm’de ahid sandığından, Tâlût’un kral oluşu sebebiyle bahsedilmektedir. Peygamberleri tarafından, uzun süredir İsrâiloğulları’nın elinde bulunmayan tâbûtun geri geleceği, bunun da Tâlût’un krallığına alâmet olacağı bildirilmiştir. Ayrıca sandıkta Allah’tan bir sekîne ile Mûsâ ve Hârûn ailesinin geriye bıraktıklarından bazı şeyler bulunduğu ve sandığı meleklerin taşıdığı ifade edilmiştir (bk. el-Bakara 2/248). Bu âyette geçen tâbût, sekîne, “Mûsâ ve Hârûn ailesinden geriye kalanlar”a (bakıyye) dair tefsirlerde birbirinden farklı pek çok rivayet vardır (bk. Abdullah Aydemir, s. 205-210). Ancak Kur’an’da ve hadislerde bunlarla ilgili herhangi bir açıklama mevcut değildir.

Bugün yahudiler, Tevrat tomarlarının muhafaza edildiği dolaba ahid sandığı demekte ve Tevrat’a gösterdikleri saygıyı buna da göstermektedirler. Hıristiyanlık’ta ise ahid sandığı, kilise babaları (bk. ÂBÂ) tarafından Hz. Îsâ’nın sembolü olarak yorumlanmıştır.

Ahit Sandığı nedir, nerede? Ahit Sandığı ile ilgili teoriler - 3

AHİT SANDIĞI NEREDE?

Ahit Sandığı'nın günümüzde nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Tarih boyunca birçok teori ortaya atılmış, ancak sandığın akıbeti hala gizemini korumaktadır. Ahit Sandığı'nın kaybolmasıyla ilgili en yaygın teoriler şunlardır:

1. Etiyopya Teorisi

En popüler iddialardan biri, Ahit Sandığı'nın Etiyopya'nın Aksum kentindeki Aziz Meryem Sion Kilisesinde saklandığı yönündedir.

Etiyopya Ortodoks Kilisesi, sandığın burada bulunduğunu iddia eder, ancak yalnızca belirli bir rahibin sandığı görmesine izin verildiği için bu iddia kanıtlanamamıştır.

2. Yeraltı Geçitleri Teorisi

Bazı araştırmacılar, Ahit Sandığı'nın Kudüs'teki Tapınak Tepesi'nin altındaki gizli tünellerde saklandığını öne sürmektedir. Ancak bölgenin dini ve siyasi hassasiyeti nedeniyle kapsamlı kazı çalışmaları yapılamamıştır.

3. Mısır Teorisi

Bir başka teoriye göre, Ahit Sandığı İsrailoğulları tarafından Mısır’a kaçırılmış ve Tannis kentinde saklanmıştır. Bu teori özellikle popüler kültürde sıkça işlenmiştir (örneğin Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları filmi).

Ahit Sandığı nedir, nerede? Ahit Sandığı ile ilgili teoriler - 4

4. Roma Yağması Teorisi

MS 70 yılında Roma İmparatorluğu'nun Kudüs'ü işgali sırasında Tapınak'taki kutsal emanetlerin Roma'ya götürüldüğü iddia edilir. Bu görüşe göre sandık, Roma İmparatorluğu'na ait eserlerin saklandığı yerlerde olabilir.

5. Gizli Koruma Teorisi

Bazı araştırmacılar, sandığın Süleyman Mabedi'nin yıkılmadan önce gizlice saklandığını ve hâlâ keşfedilmeyi beklediğini savunur.

Ahit Sandığı'nın bugüne kadar kesin olarak nerede olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır. Bu belirsizlik, sandığı tarihsel ve arkeolojik açıdan en büyük gizemlerden biri haline getirmiştir.

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