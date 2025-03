Ahit Sandığı nedir, nerede? Ahit Sandığı ile ilgili teoriler

Ahit Sandığı, dini ve tarihi kaynaklarda önemli bir kutsal emanet olarak kabul edilen, özel tasarlanmış bir sandıktır. Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarında farklı şekillerde yer alır ve genellikle "Antlaşma Sandığı" veya "Ark of the Covenant" olarak da bilinir. Ahit Sandığı veya Sözleşme Sandığı ya da İslam'da geçen adıyla Tâbutu Sekîne, Çıkış Kitabı'nda sözü geçen On Emir'in yazılı olduğu iki orijinal taş tableti barındıran, kapaklı ve altın kaplamalı ahşap bir sandıktır. İbraniler'in Yeni Ahit kitabına göre, sandığın içinde aynı zamanda Harun'un asası ve bir tencere man meyvesi bulunuyordu.